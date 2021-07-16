التعليم : امتحانات الكيمياء والفيزياء والفلسفة للثانوية العامة في موعدها

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة لن تتأثر بقرار مد إجازة عيد الاضحى الذي تم إعلانه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة سوف تستمر بانتظام وفقا لما جاء في جدول الامتحانات الذي سبق وأن أعلنته وزارة التربية والتعليم دون أي تغيير .

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء أكد أن قرار مد اجازة عيد الاضحى المبارك لا يشمل اعمال الامتحانات.

وبناءا على ذلك يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية غدا السبت 17 يوليو الامتحان في مادة الكيمياء ، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الأحد 18 يوليو الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق كما يؤدي طلاب الثانوية العامة السبت 24 يوليو امتحان الفيزياء دون أي تأجيل أو تغيير.

جدير بالذكر أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى من السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري. بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.