ضبط  61 مخالفة تموينية متنوعة في حملة بالمنيا

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حررت مديرية التموين بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 34 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين – أخري أسواق)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.