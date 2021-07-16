أخبار عاجلة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط  61 مخالفة تموينية متنوعة في حملة بالمنيا

Print
ضبط  61 مخالفة تموينية متنوعة في حملة بالمنيا ضبط  61 مخالفة تموينية متنوعة في حملة بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 61 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 34 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن – ذبح خارج السلخانة – عدم وجود شهادات صحية – تجار تموينيين – أخري أسواق)، مؤكداً على استمرار الحملات بصفة دورية ومستمرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجمدة وكبدة فاسدة ..«مباحث التموين» تضبط 1424 قضية متنوعة خلال 24 ساعة