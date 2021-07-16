زراعة الشرقية تنفذ حقل إرشادي لمحصول الأرز ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه

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أعلن المهندس على لاشين وكيل وزاره الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بتنفيذ يوم حقل إرشادي منزرع بمحصول الأرز بحوض الذهبي بقرية السُدس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وذلك بحضور الدكتور وليد محمد حسين، والدكتور أشرف محمد السعيد من مركز بحوث الأرز، والمهندس هاني صلاح أخصائي الارز بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد بإدارة الابراهيمية الزراعية وعدد من المزارعين.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول الأرز والرد على استفسارات المزارعين، لافتاً إلى ان المديرية تقوم بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه، والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية ،وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين ،من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.