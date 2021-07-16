مصرع شخصين وإنقاذ 6.. اشتعال النيران في سيارة ميكروباص ببني سويف

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لقي شخصين مصرعهما في حادث، اليوم الجمعة، حيث اشتعلت النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببني سويف، فيما تم إنقاذ 6 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد اشتعال النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من أحمد.م.ا 25 سنة، عمر .ف.م 30 سنة ومقيمان المراغة بمحافظة سوهاج، جثتين وتم ايداعهما مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.