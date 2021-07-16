أخبار عاجلة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مصرع شخصين وإنقاذ 6.. اشتعال النيران في سيارة ميكروباص ببني سويف

Print
مصرع شخصين وإنقاذ 6.. اشتعال النيران في سيارة ميكروباص ببني سويف مصرع شخصين وإنقاذ 6.. اشتعال النيران في سيارة ميكروباص ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخصين مصرعهما في حادث، اليوم الجمعة، حيث اشتعلت النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببني سويف، فيما تم إنقاذ 6 آخرين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد اشتعال النيران في سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من أحمد.م.ا 25 سنة، عمر .ف.م 30 سنة ومقيمان المراغة بمحافظة سوهاج، جثتين وتم ايداعهما مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

«لا يشعرنا بالراحة».. لاعبات النرويج لكرة اليد يتمردن على «البكيني»

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

الحصان الفنان.. أمريكية تبيع لوحاته بأكثر من 230 إسترلينيا

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

«بينك» تدعم لاعبات النرويج .. وتتهم الاتحاد الأوروبى للعبة بـ«التمييز الجنسى»

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك