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إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالشرقية

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إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالشرقية إصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالشرقية

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أصيب ٣ أشخاص، الجمعة، بإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وذلك إثر تعرضهم لحادث سير وقع بين سيارة ملاكي مع دراجة بخارية تروسيكل، على طريق أبوحماد العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية؛ إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية تروسيكل، على طريق أبوحماد العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كسر بعظمة الترقوة، ونزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

المصرى اليوم

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