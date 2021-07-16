هيئة الاتصالات تنفذ جولات على فروع مقدمي الخدمات استعداداً للحج

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للتشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدداً من الجولات التفتيشية على فروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات في المواقع والمحطات الرئيسية لضيوف الرحمن؛ استعداداً لموسم حج هذا العام.

وشملت الجولات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمحطات الرئيسية لقطار الحرمين، بالإضافة إلى عدد من الفروع ومنافذ البيع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وخلال الجولات التفتيشية؛ تم التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في تلك المنافذ، وتوفير خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة، إلى جانب التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن "هيئة الاتصالات" شكّلت عدداً من الفرق الميدانية لمتابعة منافذ الخدمة ونقاط البيع خلال موسم الحج واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم الوقوف عليها.