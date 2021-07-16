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يتفقد مشروعات تطوير محاور وطرق الساحل الشمالي (صور)

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السيسي يتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي (صور) يتفقد مشروعات تطوير محاور وطرق الساحل الشمالي (صور)

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تفقد الرئيس عبدالفتاح صباح اليوم مشروعات تطوير محاور وطرق الساحل الشمالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي- في تصريح له- بأن الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠كم ليصبح ۸ حارات مرورية في كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارات مرورية لكل اتجاه .

وقد وجه الرئيس السيسي بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

المصرى اليوم

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