أخبار عاجلة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة «دلتا» لفيروس كورونا قادمة من دولة خليجية

Print
الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة «دلتا» لفيروس كورونا قادمة من دولة خليجية الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة «دلتا» لفيروس كورونا قادمة من دولة خليجية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، إنها سجلت أول حالات إصابة محلية بالسلالة «دلتا» شديدة العدوى من ، إلى جانب حالات وافدة بعضها لعائدين من دول خليجية، مما دفع السلطات إلى إعادة تطبيق إجراءات أشد صرامة في بعض المناطق بينما يسعى خبراء الصحة لفرض حظر على التجمعات.

وتكافح الفلبين واحدا من أسوأ معدلات انتشار المرض في آسيا، لكن أعداد الإصابة في تناقص منذ بلغت ذروتها في مارس وأبريل مما سمح بتخفيف القيود تدريجيا.

وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي إنه تم رصد 16 إصابة بالسلالة المتحورة دلتا من بينها 5 إصابات عاد أصحابها من الإمارات وقطر وبريطانيا بين أبريل ويونيو.

وسجلت الفلبين حتى الآن أكثر من 1.49 مليون إصابة و26314 وفاة في ثاني أعلى عدد للإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا، وقد يبطئ رصد السلالة دلتا عودة البلاد إلى الأوضاع الطبيعية.

وكشفت بيانات حكومية أن 3.9 % من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

ارتفاع أسعار لقاحات «موديرنا» و«فايزر» المضادة لفيروس كورونا

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجزائر تسجل 1172 إصابة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة