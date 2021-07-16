الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة «دلتا» لفيروس كورونا قادمة من دولة خليجية

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قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، إنها سجلت أول حالات إصابة محلية بالسلالة «دلتا» شديدة العدوى من فيروس كورونا، إلى جانب حالات وافدة بعضها لعائدين من دول خليجية، مما دفع السلطات إلى إعادة تطبيق إجراءات أشد صرامة في بعض المناطق بينما يسعى خبراء الصحة لفرض حظر على التجمعات.

وتكافح الفلبين واحدا من أسوأ معدلات انتشار المرض في آسيا، لكن أعداد الإصابة في تناقص منذ بلغت ذروتها في مارس وأبريل مما سمح بتخفيف القيود تدريجيا.

وقالت ماريا روساريو فيرجيري وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي إنه تم رصد 16 إصابة بالسلالة المتحورة دلتا من بينها 5 إصابات عاد أصحابها من الإمارات وقطر وبريطانيا بين أبريل ويونيو.

وسجلت الفلبين حتى الآن أكثر من 1.49 مليون إصابة و26314 وفاة في ثاني أعلى عدد للإصابات والوفيات في جنوب شرق آسيا، وقد يبطئ رصد السلالة دلتا عودة البلاد إلى الأوضاع الطبيعية.

وكشفت بيانات حكومية أن 3.9 % من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة تلقوا لقاحا مضادا لكوفيد-19.