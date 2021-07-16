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مسؤول روسي: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب السلالات المتحورة

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مسؤول روسي: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب السلالات المتحورة مسؤول روسي: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب السلالات المتحورة

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قال الأكاديمي ونائب رئيس معهد الوبائيات لدى هيئة «روس بوتريب نادزور» ألكسندر جوريلوف، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بروسيا يرجع إلى تغيّر السلالة السائدة، مضيفا أن بلاده والعالم أجمع يواجهان في الوقت الراهن أوضاعا متوترة متعلقة بانتشار وباء ويعود سبب ذلك إلى تغير مختلف السلالات للعدوى.

وأشار إلى أن تغير السلالة السائدة للفيروس يرافقه كقاعدة عامة ارتفاع عدد المصابين به، ثم فترة الذروة ثم ستحل مرحلة الاستقرار التي ستستمر لمدة شهر واحد تقريبا. ثم يجب أن تبدأ مرحلة انخفاض عدد المصابين بالفيروس. لكن سرعة حلول تلك المرحلة تتوقف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووتائر حملة تطعيم السكان.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 188 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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