بريطانيا تعلن رفع قيود «كورونا» الإثنين.. وتحذيرات من ارتفاع الإصابات

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حذر كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، قبيل رفع قيود مكافحة الجائحة الإثنين المقبل، من أن أزمة فيروس كورونا قد تعود سريعا على نحو مفاجئ، قائلا إن البلاد لم تتجاوز الخطر بعد.

وقال ويتي إن الأعداد المنخفضة للمصابين في المستشفيات الآن قد ترتفع مجددا إلى مستويات خطيرة في غضون الشهرين المقبلين.

وسجلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفاة بالمرض في العالم، لكن ثلثي السكان البالغين تلقوا جرعة اللقاح كاملة.

وأقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن حدوث موجة جديدة من الإصابات والمزيد من الوفيات أمر لا يمكن تجنبه عندما يتم رفع القيود، لكنه أشار إلى أن الضرر الأسوأ يأتي من استمرار إغلاق الاقتصاد.