حنان ترك تدعو متابعيها للتبرع للغارمين

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

دعت الفنانة حنان ترك متابعيها للتبرع لفك كرب الغارمين في السجون المصرية، عبر مقطع مصور نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونصحت حنان ترك المشاهدين بتوجيه صدقاتهم في العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة إلى الغارمات قائلة: «في أيام الرحمات وشهر البركات أذكر نفسي وأذكركم أحبابي بفضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير».

وتابعت حنان ترك: «كل سنة وإنتوا طيبين وسعداء ومتطمنين وراضيين وراضي عنكم رب العالمين مستورين».

في السياق ذاته وجهت حنان ترك متابعيها لمحاولة فك كرب الغارمين قائلة : «للأسف فيه ناس السنة دي مش هتقدر تقضي العيد مع أهاليها من الغارمين وكل حلمهم إنهم يستروا أولادهم بس تقدر تساهم وربنا يجعلك سبب مع مؤسسة مصر الخير في جميع البنوك المصرية حساب رقم 100100 إنك تخرج الناس دي من السجون يقضوا العيد في حضن أولادهم».