أخبار عاجلة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة -
احذر 8 أجهزة كهربائية تزيد فاتورة الكهرباء -
البرهان: السودان يتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حنان ترك تدعو متابعيها للتبرع للغارمين

Print
حنان ترك تدعو متابعيها للتبرع للغارمين حنان ترك تدعو متابعيها للتبرع للغارمين

لاقتراحات اماكن الخروج

دعت الفنانة حنان ترك متابعيها للتبرع لفك كرب الغارمين في السجون المصرية، عبر مقطع مصور نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونصحت حنان ترك المشاهدين بتوجيه صدقاتهم في العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة إلى الغارمات قائلة: «في أيام الرحمات وشهر البركات أذكر نفسي وأذكركم أحبابي بفضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. وكل عام وأنتم بخير».

وتابعت حنان ترك: «كل سنة وإنتوا طيبين وسعداء ومتطمنين وراضيين وراضي عنكم رب العالمين مستورين».

في السياق ذاته وجهت حنان ترك متابعيها لمحاولة فك كرب الغارمين قائلة : «للأسف فيه ناس السنة دي مش هتقدر تقضي العيد مع أهاليها من الغارمين وكل حلمهم إنهم يستروا أولادهم بس تقدر تساهم وربنا يجعلك سبب مع مؤسسة الخير في جميع البنوك المصرية حساب رقم 100100 إنك تخرج الناس دي من السجون يقضوا العيد في حضن أولادهم».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

مصر للمقاصة: نشكر وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي»

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«المصري اليوم»: إعادة النظر فى رسوم الطرق ضرورة لزيادة تنافسية المصانع

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

المخرج مازن الغرباوى لـ«المصري اليوم»: «ألمظ وسى عبده» يُعيد الهوية للشخصية المصرية بنماذج أثرت فى تاريخنا

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»

الممثلة الفرنسية ماشا مريل لـ«المصري اليوم»: «شعرت بهيبة كبيرة عندما استمعت لأم كلثوم في باريس رغم عدم معرفتي بالعربية»