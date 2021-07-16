"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق

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بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 160 يوماً 1853 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجد واحد في كل من منطقتي القصيم ونجران.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.