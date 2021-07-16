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اليوم الأربعاء.. انقطاع مياه الشرب لمدة 10 ساعات عن 7 قرى في الفيوم
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
جلسة مرتقبة تحسم عودة «بيانيتش» ليوفنتوس
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
برشلونة يتفق مع «أومتيتى» على الرحيل.. و«كومان» يتغزل فى صفقة «البارسا» الجديدة
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
«نادال» منتقدًا «ديوكوفيتش»: أنت قدوة للأطفال
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
«أتلتيكو» و«إشبيلية» يتصارعان على نجم إسبانيا الصاعد بعد تألقه فى أوليمبياد طوكيو 2020
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:54 صباحاً
شرطة حائل: القبض على شخص خالف تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي بالتجول في أحد المجمعات التجارية
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:46 صباحاً
«المهن التمثيلية» تنعي الفنانة فتحية طنطاوي
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الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:40 صباحاً
شرطة حائل: القبض على شخص خالف تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي بالتجول في أحد المجمعات التجارية
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:32 صباحاً
من بينها السعودية .. 16 دولة يتحكمون في ذهب العالم
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:32 صباحاً
تامر أمين يوضح سبب انتقاده ارتداء رمضان صبحي شارة القيادة.. «ليس له علاقة بالأهلي»
-
الأربعاء 04 أغسطس 2021 02:11 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
ميركل تقر بتباين المواقف بين برلين وواشنطن حيال مشروع السيل الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 16 يوليو 2021 02:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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