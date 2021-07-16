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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن متغير فيروس كورونا «دلتا» يمثل تحديات جديدة لبلادها، مضيفة أنه يضع تحديات جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن.

وأضافت ميركل، اتفقنا وبايدن أن متغير «دلتا» انتشر بشكل كبير، مشيرة إلى أنها تحدثت بشأن قرار فتح حدود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسفر المتبادل، مضيفة بأن ألمانيا يجب أن تكون مستقرة قدر الإمكان، ولا جدوى من اتخاذ القرارات لبضعة أيام ثم تعديلها مرة أخرى.

وتابعت: «أثق في الفريق الصحي الأمريكي المعني بمتابعة تطورات فيروس كورونا».