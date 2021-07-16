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وزيرة البيئة: السماح بالتعدين بالمحميات الطبيعية بضوابط محددة

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وزيرة البيئة: السماح بالتعدين بالمحميات الطبيعية بضوابط محددة وزيرة البيئة: السماح بالتعدين بالمحميات الطبيعية بضوابط محددة

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة ، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولى التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى يتم تنفيذها للوصول الى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط فى البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية على ان يتم اعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط و ما يتم الاتفاق عليه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التى حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع الغائها فى حالة المخالفة و عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع المهندس طارق الملا وزير البترول ، لوضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني.

المصرى اليوم

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