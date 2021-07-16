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تبدأ من الأحد.. القوى العاملة تعلن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

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تبدأ من الأحد.. القوى العاملة تعلن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص تبدأ من الأحد.. القوى العاملة تعلن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال وزير القوي العاملة، في بيان اليوم الجمعة، إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

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