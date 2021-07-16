محافظ شمال سيناء: تشكيل مجموعات عمل خلال عطلة عيد الأضحي المبارك

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أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، منشورا بشأن تنظيم العمل ما قبل أجازة عيد الأضحى وما بعدها.. إلى جانب تعيين نوبتجيات بالجهات المختلفة وتحديد مهامها خلال أيام عطلة العيد .

أكد المنشور على التزام كافة الجهات بالمحافظة (من ديوان عام ومراكز المدن ومديريات الخدمات والقطاعات والادارات المركزية ) بتشكيل مجموعات عمل ( نوبتجيات ) للتواجد بمقار العمل خلال عطلة أيام العيد.. على أن يكون بينهم مديرى العموم ومديرى الادارات ومن ينوب عنهم لانجاز الأعمال المطلوبة ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.

كما أكد المنشور على تجهيز وإعداد غرفة العمليات الفرعية بكل جهة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين ومتابعة غرفة العمليات بالديوان العام بتقرير بالأحداث اليومية، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، مع العمل على التوازن بين مصلحة العامل والعمل بتواجد عدد كاف من العاملين بكل جهة ( الديوان العام للمحافظة، المديريات، القطاعات والادارات المركزية ) للقيام بالأعمال وانجازها.

أشار المنشور إلى تقسيم فترة الأجازة إلى مجموعتى عمل (تكون المجموعة الأولى برئاسة مدير الجهة والثانية برئاسة سكرتير الجهة أو وكيله) بحيث تكون فترة عمل المجموعة الأولى أيام :الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين وفترة عمل المجموعة الثانية من الخميس حتى الأحد القادمين، فضلا عن تكثيف حملات يومية من رؤساء مجالس المدن ومأمورى أقسام الشرطة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية للمخالفين.

لفت المنشور إلى التأكيد على استمرار غرفة عمليات كل جهة في العمل أثناء فترة الأجازة وموافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير دورى عن الأحداث كل ساعتين.. تمهيدا لابلاغ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والابلاغ الفورى لأى مخالفات أو أزمات يتم رصدها في حينه .