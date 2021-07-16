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ضبط 23 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقنا

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ضبط 23 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقنا ضبط 23 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقنا

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شنت مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية حملات تفتيشية مكبرة على المحلات والمطاعم والثلاجات في ٦ مراكز بالمحافظة هي (أبوتشت- نجع حمادي- دشنا- قنا- قوص- نقادة).

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٢٣ محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم ضبط ٩٦ كجم كبده مجمدة، ومصنعات لحوم ودجاج مجمد منتهية الصلاحية، وبها تغير في اللون والقوام مع انبعاث رائحة كريهة مع وجود سوائل انفصالية مدممة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ٩٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و١٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأضاف يوسف أن الحملات الرقابية مستمرة ونستهدف من خلالها مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.

المصرى اليوم

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