اجازة العيد تبدأ السبت 17 يوليو أم الإثنين 19 يوليو .. ووزير القوى العاملة "القطاع الخاص 5 ايام

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خرجت التصريحات الرسمية خلال الساعات القليلة الماضية لتؤكد ان غدا السبت الموافق 17 يوليو هو بداية أجازة عيد الاضحى المبارك على ان تنتهى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وان تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

فيما خرج مسئولى البنك المركزي ليؤكدوا أن يوم الأحد القادم الموافق 18 يوليو يوم عمل منتظم بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيامفقط تبدأ من يوم الاثنين 19 يوليو بالجهاز المصرفي ويتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

كما اكد القوى العاملة ان اجازة القطاع الخاص فى عيد الاصحى تبدأ من الاحد للخميس .