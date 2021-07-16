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3 فئات مستثناة من حج هذا العام.. تعرف عليها

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3 فئات مستثناة من حج هذا العام.. تعرف عليها 3 فئات مستثناة من حج هذا العام.. تعرف عليها
لماذا حددت الفئة العمرية للحج من 18 لـ65 عاماً؟

3 فئات مستثناة من حج هذا العام.. تعرف عليها

كشف الدكتور هاني عبدالعزيز جخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيس لجان الحج والعمرة التحضيرية بوزارة الصحة، ‏السبب وراء تحديد الفئة العمرية المسموح لها بالحج من عمر 18 عاماً إلى 65 سنة.

وقال لـ"القناة ": إن ذلك يعود إلى أن ‏الفئة العمرية المحددة لأخذ اللقاح تبدأ من عمر 18 عاماً ‏والحد الأعلى 65 ‏عاماً، لأنه عند بلوغ 65 عاماً يكون الجسم أقل مقاومة لو تعرض للعدوى.

‏وأضاف: استبعادنا بعض الفئات الصحية ‏التي لها تأثير‏ على مناعة الجسم في حال أصيب؛ ‏وهم مرضى السرطان النشط، ‏ومرضى الغسيل الكلوي المزمن، ‏ومرضى زراعة الأعضاء؛ ل‏كون وضعهم الصحي أخطر في حال الإصابة.

‏وأردف: في السابق لم نكن ننظر إلى الوضع الصحي للحاج، بل يتم تجهيز قوافل الحجاج من مستشفيات الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة، وتقديم الخدمة لهم أثناء أدائهم شعائر الحج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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