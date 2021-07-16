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محكمة العدل الأوروبية تحبط السوبر ليج

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محكمة العدل الأوروبية تحبط السوبر ليج محكمة العدل الأوروبية تحبط السوبر ليج

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أحبطت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأندية الداعمة لإطلاق بطولة السوبر ليج. ودعا 12 ناديًا إلى البطولة الجديدة في الموسم الماضي بعيدًا عن اليويفا والفيفا، قبل أن تنسحب 9 أندية من المشروع ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن محكمة مدريد طلبت من محكمة العدل الأوروبية بتًا سريعًا في شكوى أندية السوبر ليج ضد الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن الشكوى تزعم أن اليويفا انتهك قانون المنافسة للاتحاد الأوروبي من خلال منع الأندية الكبرى من إنشاء السوبر ليج، وأوضحت «ماركا» أن طلب محكمة مدريد قوبل بالرفض، ما يعني تلاشى أي أمل بشأن ظهور حل سريع لإعادة إحياء مشروع السوبر ليج.

وذكرت أن محكمة العدل الأوروبية حددت 18 أكتوبرالمقبل موعدًا نهائيًا من أجل تقديم الأطراف المعنية ملاحظات حول الشكوى.

المصرى اليوم

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