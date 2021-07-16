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فيفا يعاقب 3 أندية إيطالية بسبب التعاقد مع لاعبين «قصر»

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فيفا يعاقب 3 أندية إيطالية بسبب التعاقد مع لاعبين «قصر» فيفا يعاقب 3 أندية إيطالية بسبب التعاقد مع لاعبين «قصر»

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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) معاقبة 3 أندية إيطالية هي: 'سبيتسيا كالتشيو' و'يو إس دي لافاناجيزي 1919' و'فالديفارا 5 تيري' لخرقها اللوائح الخاصة بالانتقالات الدولية للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.


وبعد تحقيق أجرته إدارة إنفاذ اللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجدت اللجنة التأديبية أن سبيتسيا كالتشيو انتهك المادة 19 من لوائح انتقالات اللاعبين عن طريق استقدام العديد من القُصر النيجيريين إلى إيطاليا والتحايل على التشريعات الوطنية بشأن الهجرة.

وأخذت لجنة الانضباط في الاعتبار أن نادي سبيتسيا كالتشيو تحمل مسؤوليته عن هذا الانتهاك الخطير، وفرضت عليه حظرا على تسجيل اللاعبين، محليا ودوليا، لمدة أربع فترات تسجيل، فضلا عن غرامة قدرها 500 ألف فرنك سويسري.

كما حظرت لجنة الانضباط أيضا التعاقد مع اللاعبين لأربع فترات تسجيل، على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4 آلاف فرنك لكل من ناديي 'يو إس دي لافاناجيزي 1919' و'فالديفارا 5 تيري'، لدورهما الفعال في الخطة المذكورة أعلاه.

وتعد حماية القصر أحد الأهداف الرئيسية للإطار التنظيمي لنظام انتقالات اللاعبين؛ كما أن التطبيق الدؤوب لهذه اللائحة ضروري لضمان رفاه القاصرين في جميع الأوقات.

المصرى اليوم

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