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اختفاء رباع أوغندى فى اليابان .. والشرطة تكثف من جهودها للعثور عليه

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اختفاء رباع أوغندى فى اليابان .. والشرطة تكثف من جهودها للعثور عليه اختفاء رباع أوغندى فى اليابان .. والشرطة تكثف من جهودها للعثور عليه

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قال متحدث باسم اليابانية اليوم الجمعة، إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.

وقالت «إن.إتش.كيه» التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن المستجد.

وقال مسؤولون في المدينة إن الرياضي المفقود يبلغ من العمر 20 عاما وكان يتدرب كجزء من الفريق الأوغندي المكون من تسعة أعضاء في إيزوميسانو بمحافظة أوساكا.

وأدرك زملاؤه في الفريق أن الرياضي كان غائبا ظهر يوم الجمعة عندما لم يتم تسليم عينة اختبار اللعاب الخاصة به ووجدوا غرفته بالفندق فارغة.

وبعد الفشل في العثور عليه داخل الفندق، أخطر المسؤولون الشرطة لإجراء بحث أوسع.

وتنطلق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب الوباء في 23 يوليو على الرغم من القلق المتزايد بشأن تصاعد العدوى في طوكيو.

المصرى اليوم

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