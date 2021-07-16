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الأهلي يخطط لضرب دفاع كايزر تشيفز في نهائى دوري الأبطال

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الأهلي يخطط لضرب دفاع كايزر تشيفز في نهائى دوري الأبطال الأهلي يخطط لضرب دفاع كايزر تشيفز في نهائى دوري الأبطال

سيكون الأهلي مطالبًا بالبحث عن الأسلوب المناسب لفك شفرة دفاع كايزر تشيفز، إذا أراد الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا، غدًا السبت.

ويمني الأهلي، نفسه بتعزيز رقمه القياسي وحصد اللقب العاشر، لكن من غير المتوقع أن يحدث ذلك بسهولة، في ظل اعتماد كايزر تشيفز على الدفاع القوي، وهو الأسلوب الذي عانى أمامه الفريق المصري كثيرًا.

وخاض كايزر 14 مباراة في طريقه نحو النهائي الأول في تاريخه بدوري الأبطال، وخرج بشباك نظيفة 11 مرة، منها في مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي أمام الوداد المغربي رغم التعرض لهجمات لا تتوقف.

ويعتمد ستيوارت باكستر مدرب كايزر، الذي سبق أن قاد منتخب جنوب أفريقيا للإطاحة بمصر صاحبة الأرض من كأس الأمم الأفريقية، على تكتل الدفاع مع اللجوء إلى هجمات مرتدة سريعة.

وعانى الأهلي أمام الكثير من الفرق الأقل فنيا التي تعتمد على الدفاع، بينما يخرج في المعتاد بانتصارات في المباريات المفتوحة، لذا لم يكن غريبا أن يخفق في هز شباك فرق تصارع الهبوط في الدوري المصري مثل البنك الأهلي ووادي دجلة هذا الموسم.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي «نحترم تمامًا كايزر تشيفز ونرفض أي محاولات للتقليل منه، لمجرد أنه لم يحصل من قبل على دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف «وصول كايزر إلى نهائي دوري الأبطال وعلى حساب فرق كبيرة مثل الوداد، يوكد أنه من الفرق القوية ويقدم كرة جماعية ولديه طموح أيضا لحصد اللقب لأول مرة».

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، اعتمد على 3 من لاعبي الوسط المدافع في مباراتي الترجي في ذهاب وإياب قبل النهائي.

ورغم الفوز في المباراتين في تونس والقاهرة، فإنه من المنتظر أن يعود موسيماني إلى أسلوبه التقليدي 4-2-3-1 من أجل السيطرة بشكل أكبر على الكرة في منتصف الملعب ومحاولة فك شفرة دفاع كايزر.

ولا مجال تقريبا للمفاجآت في تشكيلة الأهلي، حيث سيلعب بالعناصر الثابتة بوجود الحارس محمد الشناوي وأمامه رباعي الدفاع أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

وسيقود محمد شريف، الهجوم، وسيلعب خلفه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ويشغل محمد مجدي أفشة، مركز صانع اللعب أمام اثنين من لاعبي الوسط المدافعين.

وسيضمن عمرو السولية دخول التشكيلة، بينما قد يفاضل موسيماني بين حمدي فتحي والمالي أليو ديانج، وإن كانت فرصة اللاعب المصري أكبر لأنه يستطيع شغل أكثر من مركز ويجيد التمريرات الطويلة.

المصرى اليوم

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