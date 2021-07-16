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موظفة في دعوى «خلع».. «رايحه أزور زميلتي لقيت جوزي خارج من عندها»

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موظفة في دعوى «خلع».. «رايحه أزور زميلتي لقيت جوزي خارج من عندها» موظفة في دعوى «خلع».. «رايحه أزور زميلتي لقيت جوزي خارج من عندها»

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أقامت موظفة أمام محكمة الاسرة، دعوى ضد زوجها، تطلب فيها الخلع، وقالت إن أسباب إقامة الدعوى لاستحالة العشرة معه لكونه شخصا خائنا.

قالت الموظفة في دعواها بانها تزوجت منذ 13 سنة من زميلها في العمل بعد قصة حب استمرت سنوات طويلة، وإنها تحدت أهلها بالزواج منه، لكونه مرفوضا من أسرتها.

وبعد سنوات طويلة من الزواج وانجاب ولد «10 سنوات» وبنت «6 سنوات»، فوجئت باختلاف في تعامل زوجها معها، وابتكار حجج للخروج من المنزل في أوقات غير مناسبة بمنتصف الليل. لم تشك في تصرفاته لثقتها فيه وصدقت كلامه بأنه يخرج مع زميله المريض ويتوجه معه للطبيب.

وذكرت الموظفة أنها عند توجهها لزيارة زميلتها في العمل بمنزلها، شاهدت زوجها يخرج من العمارة التي تقطن فيها بمفردها، فبدأ الشك يراودها وقررت مراقبته، واكتشفت بأنهما على علاقية غير شرعية، وأنها سألت بواب العقار عنه، فأخبرها أنه اعتاد التوجة إلى شقة زميلتها بالطابق الثانى في منتصف الليل، ولم يستطع أحد الوقوف أمامه حيث ادعى أنه شقيقها ويطمئن عليها .

وأضافت الموظفة أنها طلبت منه الطلاق إلا أنه رفض، فاقامت دعوى خلع أمام المحكمة والتي قضت بقبول دعواها وخلعها.

المصرى اليوم

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