الجريدة الرسمية تنشر نص قرار رئيس الوزراء بمد إجازة عيد الأضحى (التفاصيل والفئات المستثناة)

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نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، نص قرار رئيس الوزراء بمد فترة إجازة عيد الأضحى بعد تعديله.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه، بمناسبة إطلاق المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بأن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

قرار رئيس مجلس الوزراء

بحيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.