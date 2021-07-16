تعرف علي موقف البورصة بعد قرار البنك المركزي " المفاجيء" بتعديل مواعيد العمل

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أثار قرار البنك المركزي المفاجئ الجدل داخل اوساط المتعاملين في البورصة المصرية امس بعد إعلانه ان يوم الاحد المقبل ، سيكون يوم عمل رسميا بقطاع البنوك بخلاف باقي المصالح الحكومية التي حصلت علي اجازة عيد الاضحي لمدة اسبوع كامل يبدا من الاحد المقبل 18 يوليو وينتهي السبت التالي له ليكون اول يوم عمل رسمي بالجهات الحكومية الاحد 25 يوليو الجاري .

ولم تصدر إدارة البورصة المصرية اي بيان رسمي بشان موعد الاجازة التي سيحصل عليها المتعاملون في البورصة خصوصا فيما يتعلق بتعاملات يوم الاحد والذي اثار جدلا حول هل سيكون يوم عمل طبيعي ام لا.

وقال مصدر مطلع في ادارة البورصة لـ"المصري اليوم" إن ادارة البورصة بصدد إصدار بيان لتوضيح موقفها من العمل يوم الأحد عقب القرار المفاجئ من البنك المركزي باستمرار عمل القطاع المصرفي يوم الأحد المقبل السابق علي اجازة عيد الاضحي.

واوضح المصدر ان الراي استقر بالاجماع داخل ادارة البورصة علي ان يكون الاحد المقبل يوم عمل طبيعي يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا بالجلسة الاستكشافية علي أن تبدا جلسة المتعاملين في العاشرة علي ان ينتهي يوم العمل في الثانية و النصف ظهرا .

واشار المصدر ان اجازة البورصة ستكون لمدة 6 ايام تبدا من الاثنين و تنتهي السبت التالي عليه ، علي ان يكون اول يوم عمل الاحد الموافق 25 يوليو الجاري .

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37 %، ليغلق عند مستوى 10562.69نقطة بينما ارتفعت باقي المؤشرات .

وحقق رأس المال السوقي أرباحا بلغت نحو 1.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوي 679.6 مليار جنيه مقابل مستوى 678 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.20 % ليغلق عند مستوى 2475.39 نقطة. بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 3429.67 نقطة، كما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2964.23 نقطة.