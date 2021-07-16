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ضبط ٢٢ طن دجاج غير صالح للاستهلاك في حملة رقابية بالشرقية

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ضبط ٢٢ طن دجاج غير صالح للاستهلاك في حملة رقابية بالشرقية ضبط ٢٢ طن دجاج غير صالح للاستهلاك في حملة رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر ومحلات بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية من مجالس المدن، والرقابة التموينية ومباحث ،والرقابة الصحية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

أشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 31 محضر مخالفة، وأنه بالإشتراك مع الرقابة التموينية ببلبيس تم ضبط مجزر للدواجن بمركز بلبيس به 22 طن و700 كجم دجاج وأجزاء ومفروم دجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي «منتهي الصلاحية ومجهول المصدر»، كما تم ضبط 175 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و220 كجم دواجن وأجزاء دواجن بدون بيانات مجهولة المصدر ،و 21 كجم أجزاء دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحلات جزارة وبيع لحوم مجمدة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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