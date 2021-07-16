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«نقيب المعلمين»: نثق في حكمة الرئيس بحسن إدارة قضية سد النهضة

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«نقيب المعلمين»: نثق في حكمة الرئيس بحسن إدارة قضية سد النهضة «نقيب المعلمين»: نثق في حكمة الرئيس بحسن إدارة قضية سد النهضة

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أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مشاركته في حفل تدشين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، أن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح ، بوجود دولة مدنية حديثة تمتلك القدرات الشاملة التي تبني وتتقدم في مختلف المجالات، تضع وطننا الغالي في المكانة اللائقة بها وبشعبها العظيم.

وأعلن نقيب المعلمين، عن مساندة كل معلمي مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، والوقوف خلفه، دعما ومساندة بالجهد والعمل لرفعة وطننا الغالي، وحماية وصون أراضيه وحماية حقوقه، والثقة في حكمة الرئيس وكل مؤسسات الدولة بحسن إدارة الملفات والقضايا التي تمس الأمن القومي ومنها قضية المياه وسد النهضة الأثيوبي.

وقال نقيب المعلمين، أنه من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، هي مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس السيسي، التي حققت تأثير ملحوظ في حياة سكان الريف من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسكنية وغيرها من الخدمات.

وأوضح خلف الزناتي عقب مشاركته في انطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، أن المشروع يهدف إلى القضاء على الفقر في الريف وتنمية وبناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات للمواطن الريفي بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد مدخل رئيسي للجمهورية الجديدة، ونقلة غير مسبوقة في التنمية العمرانية في مصر، مضيفاً أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي لا حصر لها ومازال يقود مصر للأمام.

المصرى اليوم

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