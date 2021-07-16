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"الداود" يتفقد جاهزية الخدمات الطبية بـ"الداخلية" لموسم الحج

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وقف على استعدادات الكوادر الإدارية والصحية المشاركة في المهمة

تفقد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، جاهزية الخدمات الطبية لتنفيذ أعمالها الخاصة بموسم حج هذا العام 1442 هـ.

وشمل جدول الزيارات، مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وعددًا من المراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة.

ووقف اللواء "الداود" على سير العمل فيها واستعدادات الكوادر الإدارية والصحية المشاركة في مهمة الحج، إضافة إلى التأكد من جاهزية الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المستشفى والمراكز بما تحتويه من عيادات ووحدات تخصصية شاملة، ومستودعات للأدوية.

جدير بالذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أكملت استعداداتها لموسم الحج، من خلال تسخير كل الجهود لتنفيذ خطة الحج المعتمدة، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في المملكة لمواجهة جائحة ، بما يضمن تقديم واجب الخدمة بكفاءة عالية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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