حصاد معرض الكتاب 2021.. مليون و700 ألف زائر و225 مليون زيارة افتراضية للمنصة الرقمية

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ودع الجمهور فعاليات الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان «في القراءة حياة» خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ورافقهما الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه الكبير بأهمية الثقافة والفنون في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه واهتمامه بإقامة المعرض حرصا على استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتجسيدا للقدرة على تنظيم الاحداث الدولية في ظل تحديات جائحة كورونا، وأشادت بالتزام الزوار بالاجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها حرصا على السلامة العامة .

واعرب الدكتور هيثم الحاج عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب باعتباره احد اهم الاحداث الثقافية في العالم وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على إصدار قرارات ساهمت بشكل مباشر في إنجاح هذه الدورة كان منها تخفيض قيمة الايجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20 ٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلاً عن زيادة 5 ايام على المدة المقررة وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار، واوضح أن المتابعات الميدانية رصدت إشادات عديدة من الرواد بأساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التي تم تنفيذها.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التي شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة .

وجاءت أهم أرقام الحصاد الختامي للدورة ال52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كالتالى:

اولا: مبادرة ثقافتك كتابك

تخطت مبيعات قطاعات َوزارة الثقافة المشاركة بمبادرة ثقافتك كتابك 160 الف نسخة مباعة حيث تراوحت اسعار العناوين بها من 1 إلى 20 جنيه وتصدرتها مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب ب 95 ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الاعلى مبيعا وإقبالا من الزوار كتب «شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، اوقات عصيبة، الاخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج،فلاسفة الاندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران .

واحتلت الهيئة العامة لقصور الثقافة المركز الثاني ب 35 ألف نسخة وكان الاكثر مبيعا سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الاقليمي وقطر الندي وكانت اعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبدالرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبدالرازق إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الاقليمي التي يبلغ سعرها 1 جنيها ومجلة قطر الندي التي تبلغ سعرها 3 جنيها.

دار الكتب والوثائق القومية

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية قرابة 13 الف نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الاكثر على عناوين عجائب الأثار«4 اجزاء»، أبكار الافكار «5 أجزاء»، جواهر القرآن، عيون التواريخ «6 أجزاء»، الف ليلة وليلة «12 جزء»، كتاب الامالي للقالي «4 أجزاء»، أخبار البدان «2 جزء»، أنباه الرواه على أنباه النحاه «4 جزء»، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا «4 أجزاء» ووثائق الديواني العالي وقدمت خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

المركز القومي للترجمة

وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي قرابة 14 الف نسخة وجاءت العناوين الاكثر مبيعا في جناح المركز «الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الاخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام، وقدم المركز خصم على اسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، واعضاء نقابات الاطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الاكادميون، اعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون هذا إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

صندوق التنمية الثقافية

قطاع صندوق التنمية الثقافية يتولى تسويق إصدارات المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته 6000 نسخة وكانت الاكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التي تصدر عن المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، كما شهد جناح المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف شهد اقبالا من الزوار وكانت قائمة العناوين الاكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التي صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية في 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، اغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.