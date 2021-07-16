قبل عيد الاضحى .. لحوم الحمير تغذو الاسواق والتموين تضرب بيد من حديد  

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يكثف رجال مباحث التموين من حملاتهم لضبط حركة الاسواق والتاكد من سلامة ونوعيات اللحوم المطروحة بالاسواق وفى السلخانات ،وتبين من الضبطيات التى حققها مباحث التموين وجود ضبطيات من لحوم الحمير عثر عليها فى حملة تموينية فى سنورس التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم .

ونجح رجال مباحث التموين فى ضبط 20 حمارًا كاملا بإجمالي طن و500 كيلو لحوم حمير محملة على سيارة ربع نقل متجهة من سنورس طريق القاهرة لبيعها لكبار تجرا اللحوم ومنها للمواطنين خلال عيد الاضحى .

وسبق لرجال مباحث التموين خلال الايام الماضية وان ضبطوا قرابة 200 طن لحوم حمير

خلال الايام الماضية اثناء طرحها بالاسواق ،

وقدم خبير تغذية عدة نصائح لربات البيوت وأولياء الأمور للتعرف على اللحوم الفاسدة، خاصة لحوم الكلاب والحمير، عند الشراء من الجزار فى هذه السطور:

أولًا: يجب أن يضع المشترى كف يده على اللحم ويضغط عليه، فإذا عاد اللحم إلى طبيعته يكون لحمًا طبيعيًا، وفى حالة حدوث تغيير فى اللحم أو علامة لليد يُعتبر لحمًا غير صالح.

ثانيًا: إذا كان باللحوم لون بنى أو ألوان باهتة تُعتبر هذه اللحوم غير صالحة.

ثالثًا: إذا كانت أسعار اللحوم البلدية فى المكان الذى تشترى منه أقل من أسعار باقى المجازر بالسوق فمن المحتمل أن تكون هذه اللحوم غير صالحة.

رابعًا: إذا خرجت من اللحوم رائحة عفنة.

خامسًا: عند الطهى تظهر عليها نقاط بنية.

سادسًا: عند التذوق إذا كان الطعم «مسكر» تكون هذه اللحوم لـ«كلاب أو حمير».

منها الطعم المسكر .. بعد ضبط 200 طن لحوم حمير .. معلومات يجب معرفتها عند الشراء