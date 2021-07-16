أخبار عاجلة

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك -
الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور) -
الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور) -
عضو الزمالك السابق: الأهلي فاوض «أوجستي» قبل بطولة أفريقيا.. ورحل بطريقة غير احترافية -
وزارة الصحة: خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 230699 وخروجهم من المستشفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

مقتل شرطي وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

Print
مقتل شرطي وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية مقتل شرطي وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قتل شرطي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.

وقال رئيس شرطة مدينة ليفيلاند ألبرت جارسيا، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم الجمعة، إن «الشرطة تلقت مكالمة في وقت مبكر حول تصرف أحد الأفراد بغرابة ومعه بندقية كبيرة، وعندما وصل الضباط، لاحظوا وجود شاحنة نوع»بيك آب شيفروليه«والتي تبين أنه تم تقديم بلاغ بحقها في وقت سابق من اليوم لأن سائقها كان يقود بتهور على الطريق السريع».

وأوضح «جارسيا» أنه في غضون دقائق بعد الاتصال، فتح المشتبه به الباب الأمامي وبدأ في إطلاق النار على عناصر الشرطة؛ ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز يضغط للانتقال إلى الزمالك

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

الجيزة: حملات للنظافة والتجريد في البدرشين والصف وأوسيم والعياط (صور)

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

الجيزة: صيانة شبكات مياه الشرب والصرف في حي جنوب والعياط والحوامدية

الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)

الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في العجوزة وأرض اللواء (صور)