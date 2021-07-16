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مراكز اللقاحات بينبع تواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي" لتلقي اللقاح

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مراكز اللقاحات بينبع تواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي" لتلقي اللقاح مراكز اللقاحات بينبع تواصل استقبال المسجلين عبر "صحتي" لتلقي اللقاح
وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية.. حفاظًا على صحتهم وسلامتهم

مراكز اللقاحات بينبع تواصل استقبال المسجلين عبر

تواصل مراكز اللقاحات في القطاع الصحي بمحافظة ينبع استقبال المسجلين عبر تطبيق "صحتي"؛ للحصول على اللقاح.

وشهدت مراكز اللقاح المنتشرة بالمحافظة، إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

يُذكر أن القطاع الصحي بمحافظة ينبع، ممثلة بمراكز اللقاحات بالمحافظة، قد بدأت قبل أسبوعين بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

ودعا القطاع جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار ؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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