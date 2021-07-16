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استمرار عمل مديرية الجوازات في تقديم خدماتها للمستفيدين بجميع إداراتها

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 30 ذي القعدة حتى 6 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 10 حتى 16 يوليو 2021م، حيث أشار إلى لقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية في نيوم بمعالي وزير الداخلية في سلطنة عمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون، والتنسيق الأمني بين البلدين.

وتضمن الفيديو افتتاح مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات فعاليات الندوة الافتراضية "الأمن الصحي في الحج"، التي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة، وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العُليا.

وأشار الفيديو إلى أن قيادة قوات أمن الحج عقدت مؤتمريها الأول والثاني بالمشاعر المقدّسة، استعرضت خلالهما الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام 1442هـ.

ولفت إلى تجديد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض من قِبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" لثلاث سنوات قادمة، بعد أن اجتاز المستشفى التقييم الشامل لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة من قِبل المركز، بنسبة تجاوزت 97%.

وتضمن الفيديو استمرار عمل المديرية العامة للجوازات في تقديم خدماتها للمستفيدين في جميع إداراتها بالمناطق والمحافظات بالمملكة، والذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ، سواءً كانت للمواطنين أو المقيمين التي لا يمكن تأجيلها، وإنجازها في جميع إدارات الجوازات بمناطق ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن قيادة قوات أمن الحج ضبطت (52) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـ (10) آلاف ريال.

وكشف كذلك أن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت (19.023) ألف مخالف وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 / 11 / 1442هـ.

وتضمن أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت (41) مخالفاً لنظام البيئة في عددٍ من مناطق المملكة.

وأماط اللثام عن رصد (20197) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في مناطق المملكة خلال الفترة من 24 حتى 30 / 11 / 1442هـ.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل (1.348.692) مكالمة خلال شهر ذي القعدة 1442هـ.