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الهيئة القومية لضمان الجودة تعتمد ٥ مدارس بالوادي الجديد

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الهيئة القومية لضمان الجودة تعتمد ٥ مدارس بالوادي الجديد الهيئة القومية لضمان الجودة تعتمد ٥ مدارس بالوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن إجمالى نسبة المدارس التي تم إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بلغ نحو 30% والتى تعد النسبة الأعلى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور جمال أن إجمالى المدارس المعتمدة بجميع الادارات التعليمية بلع 110 مدرسة منها 20 مدرسة تم إعتمادها العام الحالى 2020_ 2021، وفي انتظار نتائج 26 مدرسة تم مراجعتها وتقييمها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

وقال إنه تم اعتماد 5 مدارس مؤخرا بإدارة الخارجة التعليمية وهم مدرسة الخارجة الثانوية للبنات و٢٥ يناير الإبتدائية و٢٥ يناير الإعدادية، وفي إدارة الداخلة التعليمية تم اعتماد مدرسة القلمون الابتدائية، مدرسة عين القضا الابتدائية، مشيرا إلى أننا نعمل وبكل قوة من أجل التطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بها .

المصرى اليوم

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