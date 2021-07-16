وكيل صحة الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لنائب مدير مستشفى الزقازيق العام

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالاطمئنان على الحالة الصحية للدكتور أحمد سلامة نائب مدير مستشفى الزقازيق العام، وذلك بالعناية المركزة للقلب بإحدي المستشفيات بمدينة الزقازيق، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فجر أول أمس.

وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان من الطبيب المعالج علي الوضع الصحي الحالي للدكتور أحمد سلامة، موجهاً إدارة المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، والتنسيق الكامل مع المديرية في حالة توفير أي احتياجات طبية، متمنياً له الشفاء العاجل، والعودة السريعة لأسرته وعمله.