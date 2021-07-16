ارتفاع ضحايا الفيضانات في غرب ألمانيا وبلجيكا لـ100 قتيل ومئات المفقودين (صور)

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ارتفعت أعداد ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على غرب ألمانيا وبلجيكا إلى أكثر من 100 قتيل ومئات المفقودين.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن ولايتي «شمال الراين -ستفاليا» و«راينلاند بالاتينات» كانتا الأكثر تضررًا في ألمانيا.

كما حذر مسئولون أن المناطق الواقعة في كلا البلدين «لا تزال في خطر»، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تتوقع وقوع مزيد من الضحايا.

وأشارت القناة إلى السلطات في مقاطعة «آرفيلر» الواقعة بجنوب ولاية «كولن» الألمانية أعلنت أن نحو ألف و300 شخص في عداد المفقودين.

يذكر أن الفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، كما يوجد تخوفات من انهيار سد حاجز للماء.