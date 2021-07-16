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تعرف على عصابة سرقة المساكن بالمطرية

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تعرف على عصابة سرقة المساكن بالمطرية تعرف على عصابة سرقة المساكن بالمطرية

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نجحت اجهزة الامن بالقاهرة فى جمع التحريات حول المتهمين بسرقات المساكن بمنطقة المطرية وتضييق الخناق عليهم وضبطهم ،أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

تم تشكيل فريق بحث بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب محل صيانة كمبيوتر - كائن بمنطقة شبرا الخيمة ثان".

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ،تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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