«المعلمين»: «فرعية القاهرة الجديدة» تنظم قافلة طبية للكشف عن أمراض الرمد بالمجان

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أعلنت نقابة المعلمين، عن تنظيم النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، برئاسة كرم عبداللاه، رئيس النقابة الفرعية، قافلة طبية بالتعاون مع مركز «بيرفكت فيجن» لجراحات العيون، للكشف على أعضاء النقابة الفرعية، واللجان النقابية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، وبدر، بالمجان.

وقال «عبداللاه» في تصريحات صحفية، أنه تم تسجيل العديد من الحالات المرضية للمعلمين الذين توافدوا على مقر النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، لإجراء الكشف عليهم من خلال جهاز وحدة الفحوصات لقاع العين، ومقاسات النظارات الطبية.

وأشار رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، إلى أنه تم التعاقد مع مركز جراحات العيون، والاتفاق على خصم يصل إلى 40% للكشف وعمليات تصحيح الإبصار، والمياه البيضاء والزرقاء، التي تجرى بالمركز بالليزر والموجات الصوتية، وأحدث الأجهزة الطبية من أجهزة الليزك، والفيمتو ليزك، والفيمتو سمايل، وتقنيات السوبراكور.

وأوضح أن الخصم يسرى أيضا على علاج الحول وطب عيون الأطفال ووحدة تجميل العيون وتقويم الجهاز المدعى، على ان يستمر الخصم لمدة شهر ونصف للمعلمين وأسرهم، مؤكدا أنه على المعلمين وأسرهم الراغبين في الاستفادة من الخصم، عليهم التوجه إلى مقر النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة.