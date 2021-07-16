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ضبط عصابة دولية تعمل فى جلب وتجارة الهيروين

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ضبط عصابة دولية تعمل فى جلب وتجارة الهيروين ضبط عصابة دولية تعمل فى جلب وتجارة الهيروين

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، الإدارة العامة للمساعدات الفنية من رصد عملية قيام تشكيل عصابى ضم 3 عناصر إجرامية .

تبين من التحريات أنه تخصص فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين الخام لتصنيعه وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، حيث يقوم أحدهم بعقد وتمويل الصفقات، بينما يقوم الثانى بإستلام الشحنات ونقلها تمهيداً لترويجها على عملائهم، ويقوم المتهم الثالث بتخزين تلك المواد بالمخازن السرية المهيئة والمعدة سلفاً.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن المركزى- الأمن العام" ومديريتى أمن القليوبية، الإسماعيلية" والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية ،وبحوزته "كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- سيارة-2 هاتف محمول".

كما تم ضبط آخر بمسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما ، أقرا بحيازتهما وإحرازهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار مشاركة مع المتهم الثالث "جارى تكثيف الجهود لضبطه" والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما، وإستخدامهما للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 2 مليون جنيه .

المصرى اليوم

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