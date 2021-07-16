كورونا في 10 دول خلال 24 ساعة.. 1548 وفاة جديدة بالبرازيل و542 ضحية بالهند و164 بتونس و31 بباكستان

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إصابات إضافية بألمانيا وكوريا الجنوبية والجزائر وموريتانيا ومصر والصين

قالت وزارة الصحة في البرازيل، إنها سجّلت 1548 وفاة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و52789 إصابة أخرى بفيروس كورونا أمس الخميس.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البرازيل، 19 مليوناً و262518، بينما وصل عدد الوفيات إلى 538942.

الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، اليوم، أن مُجمل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 31 مليوناً بعد تسجيل 38949 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أوضحت البيانات تسجيل 542 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس؛ ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 412531.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 7878 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و164 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 526 ألفاً و487 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 17 ألفاً و18 وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2327 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و31 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 983719 إصابة، منها 43670 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22720 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 956 حالة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 917329 حالة شفاء.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1456 حالة؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و741781 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 18 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 91337.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 175 ألفاً و46 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد سجّلت حالة وفاة واحدة إضافية؛ ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2051.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، أمس، تسجيل 1109 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة إلى 149906 إصابات.

وأشار بيان للوزارة إلى تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 3895 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 617 مريضاً؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 103809 حالات.

موريتانيا

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، أمس، إلى أن إجمالي الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 22 ألفاً و187، فيما بلغ إجمالي الوفيات 503.

مصر

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 283490 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 221516 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16412 حالة بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن بر الصين الرئيس سجّل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة محلية واردة من الخارج، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في بر الصين الرئيس 92183، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.