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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران والشرقية والرياض والربع الخالي

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران والشرقية والرياض والربع الخالي "الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران والشرقية والرياض والربع الخالي
رياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة وجازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، وأجزاءٍ من الربع الخالي، كذلك مرتفعات: جيزان، عسير؛ قد تمتد إلى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتَي نجران وجازان؛ ما يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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