بيطري الشرقية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

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أعلن اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بالمديرية وجميع الإدارات التابعة لها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ألغيت الإجازات والراحات للأطباء والمشرفين على المجازر؛ للتأكد من سلامتها وجاهزيتها والبالغ عددها ١٧ مجزرا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لإستقبال الأضاحي من المواطنين لنحرها بالمجان وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على حلها فوراً، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة احتياجات المجازر من أدوات النظافة وأدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وذلك حفاظاً على البيئة وسلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، وإلزام الجزارين والمترددين على المجازر بإرتداء كمامات واقية وقفازات حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة بجميع الأختام وتوفير المادة الملونة المستخدمة لختم اللحوم بجميع المجازر، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديريتي التموين والصحة ومباحث التموين، لتكثيف حملات ضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والمرور على محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي منعا للذبح خارجها، وحفاظاً على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين، وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.