المؤبد ل «محمد بديع»وآخرين وادراج متهمى «خليةالامل» بقوائم الارهاب ..قرارات وأحكام محكمة النقض في أسبوع

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شهدت محكمة النقض ،عدد من القضايا الهامة ،خلال الاسبوع الماضى ،واصدرت وقررات وأحكام نهائية .

أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا في قضية اقتحام الحدود الشرقية،اذ أيدت حكمًا بالمؤبد ضد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و10 آخرين من قيادات الجماعة، وبراءة صبحى صالح، و7 آخرين، وإلغاء حكم المشدد 15 عامًا ضدهم في القضية.قضت محكمة النقض بتأييد المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وبراءة صبحى صالح و7 آخرين وإلغاء حكم المشدد 15 عاما ضدهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية.

وجاء نص الحكم كالأتى أولا بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لـ عصام الدين محمد العريان لوفاته .

ثانيا بقبول الطعن المقدم من كلا من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وبراءة الطاعنين فيما نسب اليهم .

كما قضت بقبول الطعن المقدم من محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد بالسجن المؤبد.

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كما أيدت محكمة النقض، قرار محكمة الجنايات بوضع 13 متهمًا بقضية «خلية الأمل»، بينهم زياد العليمى، النائب البرلمانى الأسبق، ورامى شعث، نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق، على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وبموجب القرار يوضع المتهمون على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر، ويتم التحفظ على أموالهم.

وحددت جلسة 21 نوفمبر المقبل، كأولى جلسات نظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهجوم على فندق الأهرامات الثلاث»، على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدّد الصادرة من «الجنايات»، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت 6 متهمين بالإعدام شنقًا، و8 متهمين بالسجن المؤبد (25 عامًا)، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات.