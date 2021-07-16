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ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3 كيلو هيروين بمدينة العبور

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ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3 كيلو هيروين بمدينة العبور ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3 كيلو هيروين بمدينة العبور

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نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة في مدينة العبور يقوم بترويج المخدرات في القليوبية ضبط بحوزته 3 كيلو هيروين ومبلغ مالى وسيارة وهاتفى محمول وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بترويج المخدرات في مدينة العبور.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم له مساعدين في محافظات أخرى لترويج السموم البيضاء.

وبعد استصدار اذن من النيابة العامة داهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور وألقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وسيارة ملاكى و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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