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بطولة أحمد عز .. «العارف» يتصدر إيرادات السينما الخميس بمليون و727 ألف جنيه

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بطولة أحمد عز .. «العارف» يتصدر إيرادات السينما الخميس بمليون و727 ألف جنيه بطولة أحمد عز .. «العارف» يتصدر إيرادات السينما الخميس بمليون و727 ألف جنيه

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تصدر فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز شباك تذاكر الأفلام السينمائية في ثاني أيام عرضه، وجنى الخميس، مليون و727 ألف جنيه.

وكان الفنان أحمد عز أحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد «العارف»، أمس الأول، بإحدى المجمعات السينمائية الكبري، بالقاهرة الجديدة، بحضور باقي أبطال العمل الفنان أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى.

وحرص على مشاهدة الفيلم إلى جانب أبطاله الفنان محمد جمعة، كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبدالرحمن «توتا»، مصطفى بسيط.

«العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

المصرى اليوم

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