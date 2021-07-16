تخدم 4 قرى.. إنشاء محطة صرف صحي في كفر فانوس بالقليوبية (صور)

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قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مدينة كفر شكر، إنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى واستلام الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف والمخصصة لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى في كفر فانوس التابعة لمركز ومدينة كفر شكر وتقع على مساحة 6 أفدنة ملك الأوقاف وتم تحديد كشف الملاك الظاهرين للموقع.

وأشار رئيس المدينة إلى أن هذا المحطة تخدم قرى وعزب محرومة من خدمة الصرف الصحي وهي «كفر رجب وكفر مروان وكفر عبدالسيد نوار وكفر صليب سلامه» والعزب والنجوع التابعه لتلك القرى.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية في كفر شكر بإزالة عدد 2 حالة تعدي في مهدها حالة بقرية كفر على شرف الدين والأخرى بعزبة عالية هانم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وتابع رئيس المدينة أعمال رفع الاشغالات وتحقيق الانضباط في شوارع المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث تم عمل حملة إشغالات في قرى كفر رجب والمفتى وكفر تصفا وأسفرت عن ضبط 2 ورشة نجاره ومصنع للمياه يعملون بدون ترخيص وتسببهم في إشغالات بالشارع وتم التحفظ على واحد مكتب خشب واثنين استاند حديد وواحد مولد كهرباء وواحد كومبروسر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انشاء محطة صرف صحى فى كفر فانوس