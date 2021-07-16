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تنشر «المصرى اليوم»،حصاد الاسبوع من القضايا التي نظرتها محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب الاسبوع الماضى،ومن بينها ٤ قضايا تحرش ،والانضمام لجماعة إرهابية.

في محكمة جنايات القاهرة، قضت المحكمة برئاسة المستشار صلاح محجوب،بمعاقبة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بالسجن المشدد لمدة ١٦ سنة في اتهامه بالتحرش بالرجال .

كما أجلت محكمة مستانف جنح الاقتصادية، استئناف المتهم أحمد بسام زكي على الحكم الصادر بحبس 3 سنوات، في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة ٩ أكتوبر

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى بتلك الأفعال ويقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا. محكمة جنح الاقتصادية، تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي، في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة ٣٠ نوفمبر الجاري، لعدم إحضار المتهم من محبسه.

ونظرت محكمة جنح النزهة ،أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بالفتيات داخل إحدى مولات النزهة وتصويرها خلسة.

كانت النيابة احالت المتهم لمحكمة الجنح بعد ان وجهت له تهمه التحرش بالفتيات اضافة إلى تصويرهم من ظهرهن خلسة دون علمهم.

وقضت محكمة جنح باب الشعرية بمعاقبة المتهم بالتحرش داخل المترو بالسجن المشدد 5سنوات .

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،للمرة الثانية، حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا، احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت»

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل الحكم على 11 متهما بينهم 3 أحالت المحكمة أوراقهم للمفتى الجلسة الماضية في اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية والانضمام لتنظيم داعش الإرهابى لجلسة 5 سبتمبر.

أجلت محكمة جنايات شرق العسكرية، الإثنين، مد أجل الحكم على المتهمين في إعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 26 يوليو الجاري.

كانت محكمة شرق القاهرة العسكرية أصدرت الحكم على 170 متهما في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات.