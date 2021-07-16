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تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا.. الأعلى منذ بدء الجائحة

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روسيا تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا.. الأعلى منذ بدء الجائحة تسجل رقما قياسيا بوفيات كورونا.. الأعلى منذ بدء الجائحة

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سجلت ، الجمعة، 799 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد مؤكد للوفيات في يوم واحد منذ بدء الجائحة، واليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وتواجه روسيا زيادة في حالات الإصابة أنحت السلطات باللوم فيها على سلالة «دلتا» الأشد عدوى وبطء وتيرة التطعيم.

وأعلن فريق العمل المعني بمكافحة أيضاً تسجيل 25704 إصابات جديدة في أنحاء البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال إن العدد الرسمي للإصابات بلغ الآن خمسة ملايين و907999، بينما ارتفعت الوفيات إلى 146868.

وذكرت وكالة الإحصاءات الاتحادية التي تجري إحصاء منفصلاً أن روسيا سجلت نحو 290 ألف وفاة مرتبطة بمرض «كوفيد-19» بين أبريل2020 ومايو 2021

المصرى اليوم

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